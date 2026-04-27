◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権最終日（2026年4月26日米テキサス州メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）29位から出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は1バーディー、3ボギーの74と落とし、通算イーブンパーの38位で5年ぶりのメジャーでの戦いを終えた。ホールアウトした原は「評価できるゴルフじゃなかった」と不満をあらわにした。4番でバーディーを先行させた。しかし7番パー3