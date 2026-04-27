日本相撲協会は27日、大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付を発表した。新関脇に昇進した琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）が東京・両国国技館で会見。字が大きくなった新番付を手にし、「凄く上の方いる。やっとかという気持ち。長かった」と率直な思いを口にした。新入幕から所要35場所での昇進は史上10番目のスロー出世。「最初の勢いのあるうちに上位まで上がれて、そこでつまずいてからが長かった」。十両に