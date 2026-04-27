JO1としての活動を終了することが発表された大平祥生さん（26）が27日、グループの公式サイトでコメントを発表しました。大平さんは、2025年10月に事務所の規定に反する事案が発覚したとして、当面の間、活動を休止することが発表されていました。そして27日、LAPONEエンタテインメントとグループの公式サイトで、5月31日をもって専属マネジメント契約を終了することと、JO1としての活動を終了することが発表されました。■JO1・大