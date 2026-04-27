頭部全域の疾患を対象とするCT補助報告生成大モデル「小君医師2．0」がこのほど発表されました。この人工知能CT画像診断システムは中国国家神経疾患医学センター（北京天壇病院）と関係機関が共同で開発したものです。医師は頭部全体のCT画像をシステムに入力するだけで、約1分で関連する可能性のある94種類の疾患、11の解剖部位、1232の診断用語をカバーする診断リポートの初稿が自動的に生成され、迅速かつ正確な疾患識別が実現