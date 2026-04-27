言葉の中に隠れた共通の響きを探り当てる「ひらがなクイズ」！今回は、特定の分野で輝く才能を見つけ出す仕事から、表情を華やかに彩るメイク道具、そして歴史的な背景を持つ神奈川県の都市まで、多彩な3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを頭の中に描きながら、空欄に入る2文字を慎重に想像してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うとま□