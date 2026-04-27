岩手県大槌町で発生した山林火災への対応が続く中、新潟県内では4月26日、魚沼市と長岡市山古志地区で山林火災が発生しました。懸命の消火活動に加え、27日朝、雨が降ったことでいずれも鎮圧状態になっています。 26日午前10時半前、魚沼市赤土のスキー場跡地で発生した火災。 【ゴミを燃やした男性】 「紙くずを燃やした。燃やしたらダメだということは分かっている。私が悪い」 男性はゴミに火をつけたあと買い物に出