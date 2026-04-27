声優・小島菜々恵のバースデーライブ「KOJIMA NANAE BIRTHDAY LIVE 2026 [ VOICE → MUSIC - Verse.0 - ]」が、2026年4月25日、六本木・unravel TOKYOにて開催。公式レポートが到着した。【写真】めっちゃ可愛い！声優・小島菜々恵のバースデーライブの様子小島菜々恵といえば、『ウマ娘 プリティーダービー』ラインクラフト役として注目を集める声優。そんな彼女が2025年12月に株式会社CLipCLoverへ移籍して以降、声優活動に