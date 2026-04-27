福島県喜多方市で26日に発生した山林火災は27日午前11時50分、延焼の恐れがなくなり鎮圧した。市は付近の178世帯458人に出した避難指示の解除を検討する。喜多方広域消防本部などによると、焼失面積は約40ヘクタールと推定。人が住んでいない建物1棟が燃えたが、住宅への延焼はなく、けが人はいない。火災は同市塩川町で26日昼前に発生。消火活動に加え降雨の影響により火の勢いが弱まったため、鎮圧したと判断した。避難指示