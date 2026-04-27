夏冬通じ日本女子最多の五輪メダル10個を獲得して引退した高木美帆さん（31＝TOKIOインカラミ）を支えた歩みについて、下着メーカー「ワコール」の担当者・清家望さんが27日までに明かした。高木さんは、同社が展開するコンディショニングウェアブランド「CW―X」を高校時代から愛用。スポーツブラの着用率アップを模索していた同社が、高木さんの体と向き合うストイックな姿勢や、自身の体験から導き出される言葉の強さに惹か