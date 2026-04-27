高知県の公有財産の管理や有効活用に関する２０２５年度の包括外部監査の結果が公表された。監査対象になったのは、知事公邸や県営住宅、庁舎や事務所などで計４４件の指摘や意見があった。知事公邸は２４年度の利用内容は感謝状の贈呈や県民との意見交換会など１回あたり１〜２時間程度の計９回で、年間の維持費は約５００万円かかっていたといい、「費用対効果の観点からすれば、その都度、ホテルなどを手配するなどの方法も