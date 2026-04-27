ＤｅＮＡは、伊勢大夢投手と蝦名達夫外野手の「イセエビコンビ」が、日本海老協会公認の「名誉海老大使」に就任することを発表した。日本海老協会は、海老に関連する水産業界や飲食品業界の企業などで構成される一般社団法人。敬老の日と同じ９月第３月曜日を「海老の日」として記念イベントを行うなど、長寿の象徴である海老のＰＲや子どもたちへの食育推進活動を行っている。「名誉海老大使」にはこれまで、俳優の高橋英樹さ