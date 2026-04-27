◆米男子プロバスケットリーグＮＢＡプレーオフカンファレンス１回戦第４戦（２６日）レギュラーシーズン西地区４位のレイカーズは敵地で同５位のロケッツと対戦し、９６―１１５で敗れた。対戦成績は３勝１敗。今シリーズ初の黒星となり、３年ぶりのカンファレンス準決勝進出はお預けとなった。ターンオーバーが２３個とミスが響く結果となった。八村塁は４戦連続で先発した。開始２１秒でジャンプショットを決めて先制