前ＤｅＮＡで米独立リーグ、ロングアイランド・ダックスのトレバー・バウアー投手（３５）が２６日（日本時間２７日）、同チーム３人目となるノーヒットノーランを達成。米紙が大きく報じた。ダブルヘッダーのため短縮試合（７回制）となったランカスター戦で先発したバウアーは７回８４球を投げて許したのは１四球のみ。７奪三振の快投で１３―０でノーヒッターとなった。米「ニューヨークポスト」紙は「トレバー・バウアー