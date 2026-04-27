巨人は、女子チームが阪神タイガースＷｏｍｅｎと交流戦を行うと発表した。女子チーム同士の「伝統の一戦」は４年連続開催で、過去の対戦成績は巨人女子チームから見て３勝２敗１分け。今年は６月２７日（甲子園、午後６時）と７月１８日（東京ドーム、午後７時）に行われる。チケット販売の詳細は後日両球団から発表されるが、東京ドームでの第２戦は同日午後２時から開催される「巨人―中日」のチケットを持つ場合、引き続き