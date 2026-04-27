【モデルプレス＝2026/04/27】声優の梶裕貴が4月26日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。VTR出演した妻で声優の竹達彩奈が私生活の素顔を明かした。【写真】梶裕貴＆竹達彩奈「可愛すぎる」と話題の公開やり取り◆竹達彩奈、夫・梶裕貴の素顔明かす今回、番組には竹達がインタビュー出演し、夫婦のテレビ初共演が実現した。竹達は梶の物静かだった第一印象や仕事に対する真剣な姿勢について語る