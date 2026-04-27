【モデルプレス＝2026/04/27】声優の梶裕貴が4月26日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。VTR出演した妻で声優の竹達彩奈が第一印象を語った。【写真】梶裕貴＆竹達彩奈「可愛すぎる」と話題の公開やり取り◆竹達彩奈、夫・梶裕貴の第一印象明かす番組では、数多くの人気作品に出演し国内外に多くのファンを有する梶が、かつてはオーディションのチャンスすらない苦しい下積み時代を過ごしていた