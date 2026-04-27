【モデルプレス＝2026/04/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加し、現在は11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」として活動する瀬乃真帆子が4月25日、自身のInstagramを更新。チアガール風の衣装を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「かっこよくて可愛い」腹筋際立つチアガール風衣装姿◆瀬乃真帆子、チア衣装でウ