鹿児島市で開かれている第158回九州地区高等学校野球大会は、27日決勝戦があり、エナジックスポーツと沖縄尚学のいずれも沖縄代表が戦いました。 試合の結果、 エナジックスポーツ ５ ー １ 沖縄尚学 で、エナジックスポーツ高等学院が初優勝しました。 ・ ・ ・