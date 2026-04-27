ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「1月生まれ」（誕生日：1月5日〜2月3日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。■1月生まれの運勢（1月5日〜2月3日生まれ）今月の仕事面では、ちょっとしたことから摩擦が起きやすいタイミング。あなたの丁寧さや軽やかさが評価されやすい時期なので