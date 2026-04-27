NiziU NiziUが、Best Album『Portfolio』を７月１日にリリースすることが決定した。本作には、ヒット曲や代表曲を中心に、これまでの活動を彩ってきた作品を網羅した全20曲を収録。最新ビジュアルも公開された。 彼女たち初となるベストアルバムのタイトルは『Portfolio』（ポートフォリオ）。2020年「Nizi Project」で社会現象を巻き起こし、コロナ禍の中でもその“多幸感”あふれるエネルギーと存在感で世の中に