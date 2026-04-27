秋田朝日放送 秋田県大仙市のＪＲ大曲駅にあの人気キャラクターのフォトスポットが設置されました。７月に公開される新作映画には「大曲の花火」が登場します。 大曲駅に集まった人たちの前に登場したのは、人気アニメ「クレヨンしんちゃん」の主人公「野原しんのすけ」です。大仙市がしんちゃんの父ひろしの出身地であることから、県は、野原一家が暮らす埼玉と母みさえの出身地である熊本と、観光振興や地域活性