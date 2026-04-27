社会学者の古市憲寿氏が２６日、ＴＯＫＹＯＦＭ「日曜夜に、こっそり」で、慶大に入学した経緯を明かした。トークの中で古市氏の生い立ちの話題になり、「僕、あんまり言ってないんですけど、生まれた病院が足立区なんですよ。あんまり言いたくないけど」と笑い、その後「墨田区で子供時代を過ごした」という。父親は東京都の公務員、母親は「元々貿易会社で働いて、その後専業主婦。普通の昭和の家庭」だったという。学校