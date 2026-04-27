フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。水色の花柄ワンピ姿を披露した。「汐留TVのスタジオがリニューアルしましたやさしいブルーがとても爽やかで明るくてあったかい雰囲気のスタジオに」とつづり、スタジオと同じ水色に花柄のワンピース姿の写真をアップ。「11年目を迎える番組の歴史を感じながら、またこの場所でお届けできることがとても嬉しいです新しいスタジオと一緒