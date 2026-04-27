サッカー元イングランド代表主将で米メジャーリーグサッカーMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーであるデビッド・ベッカム氏（50）と妻でデザイナーのビクトリア・ベッカムさん(52）夫妻が、1年近く疎遠になっている長男ブルックリン氏（27）と6月にカナダ、メキシコ、米国の3カ国が共同開催するサッカーワールドカップ（W杯）開幕までに関係を修復するという希望が薄れつつあると、米ニューヨーク・ポスト紙が報じた。同誌によ