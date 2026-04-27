俳優・吉瀬美智子（５１）が２７日、東京・上野の東京都美術館で行われた「東京都美術館開館１００周年記念アンドリュー・ワイエス展」の取材会に出席した。２８日から７月５日まで開催されるイベントの展覧会ナビゲーターを務める吉瀬は黒色のドレスにトートバッグを手にしフォトセッションに応じた。２０世紀アメリカの具象絵画を代表する画家アンドリュー・ワイエスについて説明する音声のナビゲーターを行い「奥が深くて