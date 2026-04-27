4月27日（現地時間26日）、ウェスタン・カンファレンスでは八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のトヨタ・センターでヒューストン・ロケッツとの「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。 3連勝でシリーズ突破に王手をかけるレイカーズは引き続き、オースティン・リーブスとルカ・ドンチッチが欠場。ルーク・ケナード、マーカス・スマート