4月27日（現地時間26日、日付は以下同）。NBAは、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチへ5万ドル（約795万円）、ミネソタ・ティンバーウルブズのジュリアス・ランドルへ3万5000ドル（約556万5000円）の罰金処分を科したことを発表した。 現在ナゲッツとウルブズは「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドで対戦中。26日にターゲット・センターで行われた第4戦で、ホームのウ