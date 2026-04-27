イタリア審判協会(AIA)は25日、審判選定責任者のジャンルカ・ロッキ氏がミラノ検察の捜査を受けているため即時職務停止となることを発表した。イタリアメディア『AGI』や『ラ・レプブリカ』はスポーツ詐欺共謀の疑いがあると伝えている。ロッキ氏はセリエA通算263試合、UEFAチャンピオンズリーグで38試合の主審経験を持ち、オリンピックやワールドカップでも笛を吹いた世界的な元国際主審。ロシアW杯では日本対セネガルも担当