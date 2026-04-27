ミナトホールディングスは大幅続伸している。前週末２４日の取引終了後に、３ＤＣＧを中心とした高度なデジタルコンテンツ制作技術を有するピーディック（東京都中央区）の全株式を４月２８日付で取得し子会社化すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 ピーディックが有する高度なデジタルコンテンツ制作技術力を活用することで、顧客のマーケティングニーズに対する提案力を