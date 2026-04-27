「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午後１時現在でＩＨＩが「買い予想数上昇」１位となっている。 ＩＨＩは２月１０日に４６９８円の上場来高値を形成後、一貫して下値を探る展開が続いている。同社株は三菱重工業、川崎重工業と並んで“防衛三羽烏”に位置付けられる人気銘柄だったが、ここ２カ月半にわたってほぼ一貫して株価を下落させ、時価は上場来高値から４割近くディスカウントされ