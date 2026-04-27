フジテレビ系で放送中の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』より、主演の北村匠海からコメントが到着した。 参考：北村匠海×神木隆之介、初共演で語る“相思相愛”な関係性「このために生まれてきた」 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公が、生徒