カナデビアが３日続伸している。同社は２４日、スイスの１００％子会社カナデビア・イノバが、英国でごみ焼却発電施設のＥＰＣ（設計、調達、建設）工事を受注したと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 英国の廃棄物処理・発電事業会社であるヴィリドール社からの受注で、イングランド北東部の工業団地内に建設し、年間最大４５万トンの一般廃棄物を処理し最大４９．９メガワットの発電能力を有