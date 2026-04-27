ヒューストン・ロケッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ 日付：2026年4月27日（月） 開催地：トヨタ・センター（Houston） 最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 115 - 96 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ロサンゼルス・レイカーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリー