【その他の画像・動画等を元記事で観る】 新しい学校のリーダーズが、4月26日にワンマンライブ『はじめての新しい学校のリーダーズ ～祝御入学～』を開催した。 ■会場に集まった全員を巻き込んでの、令和8年度の熱狂的な“入学式” ステージ上に厳かに飾られた紅白幕。会場となった東京・SGCホール有明は、まるで大規模な学校の体育館のような熱気と、どこか懐かしい緊張