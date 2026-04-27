【その他の画像・動画等を元記事で観る】 黒木華が主演をつとめ、野呂佳代がバディ役を演じる、カンテレ・フジテレビ系・月10ドラマ『銀河の一票』。このたび、劇中で与党の若手議員を熱演する松下洸平からコメントが到着した。 ■「かなり振り切って演じているので、こんなにやって怒られないかな？と思う瞬間もあります」 茉莉（まつり/黒木華）が、政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選