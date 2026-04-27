鈴木 [東証Ｐ] が4月27日後場(13:30)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の49.6億円→58.8億円(前期は42億円)に18.3％上方修正し、増益率が18.1％増→39.8％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の19.3億円→28.4億円(前年同期は18.6億円)に47.0％増額し、増益