トヨタ自動車の2025年度の世界販売台数が、過去最高となりました。 【写真を見る】トヨタ 2025年度の世界販売台数“過去最高” 1047万7000台で前年度比2%増 一方で…中東での3月販売台数は3割以上減少 トヨタ自動車が27日に発表した2025年度の世界販売台数は、前の年度から2%増え、1047万7000台あまりでした。 北米を中心にハイブリッド車の販売好調が続いていて、これまで最高だった2023年度を約17万台上回り、過去最高を更新