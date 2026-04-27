トヨタの世界生産・販売台数の推移トヨタ自動車が27日発表した2025年度の世界販売台数は、前年度比2.0％増の1047万7325台と2年ぶりに過去最高を更新した。トランプ米政権の関税政策の逆風を受けたが、北米を中心にハイブリッド車（HV）が好調だった。ただ情勢が悪化した中東への日本からの輸出は3月に前年同月比46.4％減の1万7122台とほぼ半減した。25年度は世界生産も2.2％増の989万2822台と2年ぶりに増加した。足元ではホル