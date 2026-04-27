インタビューに答える祖父江慎さん＝2020年12月書籍の斬新な装丁、デザインで知られる日本を代表するブックデザイナーの祖父江慎（そぶえ・しん）さんが3月15日、東京都の自宅で死去した。66歳。愛知県出身。家族葬を行った。出版社「工作舎」勤務などを経て、1990年に事務所「コズフィッシュ」を設立。小説、漫画、写真集、絵本など幅広いジャンルのデザインを手がけた。吉田戦車さんの漫画「伝染るんです。」では、乱丁・落