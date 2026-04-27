◇東京六大学野球春季リーグ戦慶大―明大（2026年4月27日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、慶大と明大が3回戦を戦っている。4―2の慶大リードで迎えた5回1死。「2番・DH」の小原が中堅フェンス際への大飛球を放ち、打球はフェンス最上部に当たったように見えた。打球が跳ね返る間に小原は三塁に進んだが、二塁塁審が「本塁打」と判定し、小原は本塁に向かうことを促された。既にリプレー映像による判定検