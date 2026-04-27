トヨタ自動車が２７日発表した２０２５年度の世界販売台数（トヨタ、レクサス両ブランド）は前年度比２・０％増の１０４７万台と２年ぶりに増加し、過去最高となった。米国のトランプ政権による関税政策が逆風となる中でも、北米を中心に底堅く推移した。海外販売は２・７％増の９００万台だった。北米では低燃費のハイブリッド車（ＨＶ）の人気が高く、主力車種「カローラ」やセダン「カムリ」などの販売も好調で、７・２％増