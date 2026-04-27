女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。業界での自身の評判に苦笑した。戸田は「インタビュアー林修」のコーナーに出演。主演したNetflix（ネットフリックス）シリーズ「地獄に堕ちるわよ」の瀧本智行監督からのコメントが紹介されるシーンがあった。瀧本監督は戸田について「今回初めて仕事したのですが、中には『彼女は猛獣だよ』という人もいて戦々恐々としていたのですが、実際は