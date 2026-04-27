りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦バスケットボールBリーグのB2に所属するライジングゼファー福岡は26日、本拠地でベルテックス静岡と第32節を戦い、85-50で快勝した。特別指定選手の16歳・白谷柱誠ジャックが7分26秒の出場で6得点の活躍。現役高校生とは思えぬフィジカルに「全然当たり負けてない…」「え、本当に高二なの!?」と驚きの声が相次いでいる。囲まれてもお構いなしに押し込んだ。白谷は第2クォーター（Q