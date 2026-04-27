「私、天然なので、距離感がわからないんです♡」と言ってA子さんの夫にボディタッチを繰り返す女性。夫の会社主催バーベキューで出会った曲者は、夫の後輩女性でした。平静を装っていたA子さんでしたが、ついに堪忍袋の緒が切れて――！？ 距離が近すぎる天然女