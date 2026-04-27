移住先のドバイから帰国した４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が２７日に自身のインスタグラムを更新。長女が手術することを明かした。「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と報告。「笑っちゃいけないけど、母は爆笑ですわんぱく女子！あっぱれ！です！人生ってほんと、予定通りになんていかない。日々、予想外