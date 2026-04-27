資料 春の高校野球岡山県大会の2回戦のうち、雨で中断、継続試合となっていた試合が27日に行われ、作陽学園が準々決勝進出を決めるとともに夏の大会のシードを勝ち取りました。 準々決勝4試合は29日に倉敷マスカットスタジアムと倉敷市営球場で行われます。 【結果】作陽学園 5-0 玉島商（4回ウラから継続試合） 【準々決勝組み合わせ(29日)】倉敷マスカットスタジアム岡山学芸館 - 岡山理大付岡山東商