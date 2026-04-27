フリーアナウンサーの岡副麻希(33)が家族でいちご狩りに行ったことを報告した。 【写真】娘といちご狩り2ショット!健康的な笑顔がまぶしい 岡副アナは26日に更新したインスタグラムで「いちご狩りへ今日は蒲生さんが午後から仕事だったのであさいちで家族で時之栖のいちご狩りへ」と夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥のスケジュールを考えて朝早くから行動した様子。続けて「農園の方が