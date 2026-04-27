ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWESTのファジアーノ岡山は25日、JFE晴れの国スタジアムでアビスパ福岡と対戦しました。 直近4試合は12失点で勝ち星なし。守備の立て直しと3月8日以来のホーム戦勝利を目指すファジアーノ。 試合開始早々にピンチを迎えるも、ここは身長196cmのゴールキーパー、レナート・モーザーが横っ飛び