岡山の旨いもの集結食と音の祭典（実行委員会提供） 岡山市北区の下石井公園でグルメと音楽を楽しめるイベント「岡山 食と音の祭典2026」が、5月1日から3日まで開催されます。 地元の飲食店経営者や企業で構成する実行委員会によりますと、会場には、肉料理や粉ものを中心とした岡山県内の18の飲食店が出店します。 2日と3日には、地元のダンスチームや文化団体、アーティストなど総勢約1000人がパフォ&