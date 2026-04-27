シント=トロイデンMF伊藤涼太郎がメレヘン戦でダメ押し弾ベルギー1部シント=トロイデンは現地時間4月26日にプレーオフ1第5節でメレヘンと対戦し、4-1で勝利を収めた。先発したMF伊藤涼太郎は後半30分に左サイドからのクロスをダイレクトボレーでゴールに叩き込んだ。シント=トロイデンは序盤メヘレンに主導権を握られ、前半26分に先制を許した。しかし、前半終了間際に追いつくと、後半は一気に流れを変えた。MFライアン・マー